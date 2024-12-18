Ünlüler evlerini terk ediyor: Kaçan kaçana

Sanatçıların en büyük kabusu evlerinin ifşa edilmesi! Sosyal medya fenomenleri, Tiktok'çular, YouTuber'lar daha çok izlenme alabilmek için ünlüleri adım adım takip ediyor, canlı yayın açıp onları hedef haline getiriyor.Afra Saraçoğlu da bu durumdan muzdarip olan son isim oldu. Evinin önünde bekleyen insanlar yüzünden rahat dolaşamayan oyuncunun evine hırsız bile girdi.Çareyi taşınmakta bulan Afra Saraçoğlu, Anadolu Yakası'nda sessiz sakin bir yaşama başladı. Benzer sorunları yaşayan Pınar Altuğ da Bebek'teki evine bir hayranı girince Riva'ya taşınmıştı.Aleyna Tilki, oturduğu siteye gelip taciz mesajları atan hayranı yüzünden ikametini değiştirdi. İrem Derici de kapısının önünde bekleyenler nedeniyle Harbiye'deki evini terk etti.