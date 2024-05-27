Ünlüler Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutluyor: Aslanım benim!

Nefes kesen bir sezonun ardından Galatasaray şampiyon oldu. Bitiş düdüğünün ardından milyonlarca Cimbom taraftarı sokaklara, caddelere akın etti. Sarı-kırmızılıların 24'üncü şampiyonluğunu sanat dünyasının ünlü isimleri de coşkuyla kutladı.Şarkıcı Atiye, kızıyla sarı-kırmızı renklere büründü.Oyuncu Gizem Karaca İcardi'nin gol sevinciyle şampiyonluğu kutladı.Bülent İnal, soluğu oğlu Çınar'la birlikte Okan Buruk'un yanında aldı.Rapçi Uzi Galatasaray için özel bir beste yaptı.Pelin Karahan, şampiyonluğu bu pozla kutladı.Berkay ve kızları şampiyonluk sevincini böyle yaşadı.İzzet Yıldızhan maçı konsere gittiği şehirde izledi.