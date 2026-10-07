Ünlüler tiyatroda buluştu

Şafak Sezer'in interaktif tiyatro oyunu 'Karanlıkta Kumpas', önceki gece Mecidiyeköy'de sahnelendi. Sezer'in tiyatro oyununu izleyenler arasında Ali Poyrazoğlu, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Selçuk İlkan, Bayhan, Ayşegül Yıldız da vardı. Oyun öncesi gazetecilerle konuşan Erhan Yazıcıoğlu, "Senaryolar artık hep televizyona yazılıyor. Oyuncular aynı, oyuncuları yönetecek çok fazla teatral yönetmen yok.

O yüzden tiyatro oyuncularının dönüşü çok hoşuma gidiyor. Ben hep şunu savundum: Sinemayı besleyen tiyatrodur" dedi. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ise yeni projeleri olduğundan söz ederek "Derdimiz ve amacımız yaptığımız işe imza atmak. Yani anı değil, imza bırakmak" dedi. Yıldız, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: "Fizik tedavisi devam ediyor. Hayatımda gördüğüm ve tanıdığım en azimli, en mücadeleci insanlardan biri. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Daha iyi olacak."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör