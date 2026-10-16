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Giriş Tarihi: 16.10.2026

Ünlüleri AFAD ve polisler kurtardı

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Ünlüleri AFAD ve polisler kurtardı
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İstanbul Ayazağa'daki stüdyolarda reklam filmi çekimleri için bulunan Demet Özdemir, ekibiyle birlikte mahsur kaldı. Sosyal medyadan yardım isteyen Özdemir'in imdadına dalgıç polisler yetişti. Ünlü oyuncu ve ekip arkadaşları botlarla tahliye edildi.


Şarkıcı Alişan'ın da Beykoz'daki evinin bodrum katını su bastı. İtfaiye çalışanları gelip duruma müdahale etti. Alişan, "Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar. Sabaha kadar görevdeler" dedi.


Usta sanatçı Nazan Öncel de sağanak nedeniyle mahsur kalan isimler arasındaydı. Kemerburgaz'da yolda kalan Öncel'in yardım çağrısına AFAD yetişti. Öncel, "AFAD bizi kepçeler ve botlarla evimize ulaştırdı" dedi.


Arkadaşlarıyla birlikte yeni projesi için stüdyoya giren Murat Boz, Ayazağa'da yağmura yakalandı. 100 kişiyle birlikte sular altında kalan Boz, yardım istedi. Kısa sürede gelen dalgıç polislerin yardımıyla herkes tahliye edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DEMET ÖZDEMİR #MURAT BOZ #ALİŞAN
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Ünlüleri AFAD ve polisler kurtardı
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