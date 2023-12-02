Ünlüleri dolandırdı serbest kaldı

Sinan akçıl, son günlerde futbol dünyasını ağına düşüren Seçil Erzan konusundan yola çıkarak 'Sanat dünyasında da Seçiller var' diyerek gündeme bomba gibi düştü. Sinan Akçıl'ın, "Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da buna benzer bir durum yaşandı. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı" açıklamasından yola çıkarak sanat dünyasında yaşanan olayın peşine düştük.Adı Mine Özkan... Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri ile basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandıran Mine Özkan'ın 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü.Influencerlar ve fenomenler üzerinden sanat dünyası içerisine giren Mine Özkan, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup, "Uluslararası SMS ihalelerine giriyoruz" diyerek yüksek kar payı ile para toplamaya başladı.Burcu Kıratlı, 'Ponzi Piramit zinciri' adındaki saadet zinciri sistemi ile dolandırıldığını iddia ederek Özkan'ı dava etmişti. 10 yıl hapsi istenen davada Özkan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kastı ile hareket ettiği sabit olmadığı için beraatına karar verildi.