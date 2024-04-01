Ünlülerin seçim karnesi

31 Mart yerel seçimlerinde sanat dünyasından spora kadar geniş bir yelpazeden pek çok ünlü isim partilerin desteğiyle ya da bağımsız şekilde aday oldu.Hakan Peker, İyi Parti'nin adayı olarak Karabük Safranbolu belediye başkanlığı için yarıştı ama beşinci sırada yer alabildi.Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Etimesgut, Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı seçildi. Ancak Davut Güloğlu, Hakan Peker, Serkan Yazıcı, Gökhan Zan, Mesut Yar, İrfan Değirmenci gibi isimler sandıkta bekledikleri oyu alamadı.Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, koltuğu AK Partili rakibine kaptırdı.Turizmci Serkan Yazıcı, AK Parti'den Muğla'nın Marmaris adayı olarak girdiği seçimleri kazanamadı.