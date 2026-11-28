Sanat, magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 'fuhuş', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarından geçtiğimiz günlerde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Burcu Özberk, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz gibi isimler yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Ceylan Kaya ise tutuklanmıştı. 15 şüpheli ise sağlık kontrolünün akabinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Sevk edilen isimler; İbrahim İzzet Özilhan, Muammer Kapucuoğlu, Cem Güler ve Burhan Karaca, yapımcı Erdal Bozkuş, modacı Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayadan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu ve Işıl Işık Demir, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin ve Burak Yeter. Bu isimlerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Shojaeı, Kapucuoğlu ve Taşkın sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. 9 kişi yurtdışına çıkış yasağı, Meltem Keklik ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada 24 Kasımda düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'nda test veren 25 şüpheliden 16'sının sonucu çıktı. Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Cem Karcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, 12 kşinin sonucu ise negatif çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör