Usta sanatçı Ayten Gökçer’in ölümünü kızı duyurdu: Zekası ve esprileriyle son anına kadar bizi şaşırttı

2017'de felç geçiren ve uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in vefat haberini kızı Aslı Gökçer şu sözlerle duyurdu: "Kafa tuttuğu hastalığın, kafası bile yerinde değilken...En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu, Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz." Gökçer'in cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak. 1956 yılında başrol oynadığı 'Taçsız Kral' filmiyle kariyerine başlayan sanatçı 1958 yılında kadrosuna girdiği Devlet Tiyatroları bünyesinde sayısız oyun oynadı. Tiyatro kariyerine ağırlık veren Gökçer 1988'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1964 yılında Cüneyt Gökçer ile evlenen sanatçı 'Yedi Kocalı Hürmüz Müzikali' ve 'Yılan Hikâyesi' dizisiyle hafızalarda yer etti.