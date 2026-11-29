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Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, bir süredir kanser tedavisi gören 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'i son yolculuğuna uğurladı. Hayat arkadaşını Hasdal Çamlıvadi Camii'nde düzenlenen cenaze namazıyla uğurlayan sanatçı, tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. 1978 yılında evlendiği eşinden üç çocuk sahibi olan Keser, "50 yıllık arkadaşımı kaybettim, bunu anlatmak mümkün değil. 49 yıllık evliyim, nişanı da sayarsak yarım asır. Birlikte bir ömür geçirdik, çok şükür hepsini iyi geçirdik. Yalnız sırayı bozdu, bana yanlış yaptı. Benden önce gitmemeliydi, beni üzdü biraz" dedi.