SANAT, magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 'Fuhuş', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Murat Ceylan, Burak Yeter, Murda, Ceylan Kaya'nın da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

CEYLAN KAYA TUTUKLANDI

Adli Tıp'a test için örnek veren şüphelilerden Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ceylan Kaya ise hakimlik tarafından "Aklama" suçundan tutuklandı. Savcılıkta aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan eden Özcan Deniz, ifadesinde şunları söyledi: "Borsada, fonda adıma kayıtlı hesap yoktur.

Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı. 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla hiçbir zaman bağlantım olmadı. Yapılan kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum." Aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu beyan eden oyuncu Burcu Özberk, ifadesinde uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını söyleyerek "Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmamda. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yapılarak cep telefonumun tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum" dedi.

'REÇETELİ İLAÇLARIM VAR'

Savcılıkta aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu beyan eden oyuncu Deniz Çakır ise ifadesinde cep telefonunun şifresini verdiğini belirterek, "Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör