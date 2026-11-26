İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Burucu Özberk'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu beyan eden oyuncu Burcu Özberk, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınma sürecini savcılıkta anlattı. Özberk, "Ben oyuncu olarak çalışmaktayım. Dün Kayseri Hava limanından saat 21:20 uçağıyla İstanbul Havalimanına 23 sularında geldim.
"İŞTEN EVE, EVDEN İŞE GİDERİM"
Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını söyleyen Özberk, "Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam.
Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmamda. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.
"TELEFONUMDA SENARYOLAR VAR"
Cep telefonunun iadesini isteyen Özberk, ifadesinin devamında, "Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum.