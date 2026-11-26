Burada hakkımda gözaltı kararı bulunduğuna dair polis memurları bana söyledi ve gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu sonrasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildim. Uçakta yanımda bulunan bir adet valizim ile cep telefonum polisler tarafından alındı" dedi.