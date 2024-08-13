‘Uzayda bayrağımızı dalgalandıracağım’

Ünlü DJ Burak Yeter önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Yeter, "Çok heyecanlıyım. Şimdiye dek yapmadığım bir sahne şovu yapacağım. Türk filmlerin repliklerini düzenledim, onları şovuma katacağım" dedi. Uzay projesinden de söz eden ünlü DJ, "Belki uzay öncesi son konuşmamız olabilir" diyerek şöyle konuştu:"İstanbul'da 2 ay sonra 55 bin feet'te performans sergileyeceğim. Uzayda ilk müzik yapan olarak tarihe geçeceğiz. 2 yıldır çalışıyoruz. 4 test uçuşu yaptık. Türk bayrağımızı orada dalgalandıracağım. Uzaya ben ve NASA'dan bir kaptan çıkacağız. Geçen ay test uçuşunda yanındaydım kaptanın. 25 bin feet'e kadar çıktık."