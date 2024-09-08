‘Uzun süre ticaret yapmam’

Sanatçı Coşkun Sabah önceki akşam Ataşehir'de bir restoranın açılış gecesinde sahne aldı. Açılışta konuşan Sabah, "Yeni bir mekan... Bu gece şarkılarımızla sevenlerimize eşlik edeceğiz. Ayağım uğurludur" dedi. Geçtiğimiz yıllarda bir tavuk çiftliğine ortak olan ve ardından zarara uğrayan Sabah, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Kapattık biz çiftliği. Çünkü 20 ay sadece tavuklar yumurtlar, sonra kesilirler. Yeni bir 15 bin tavuk almak durumundaydık. Yeni alıp da 3 sene daha devam etmeye gerek görmedim. Maddi olarak zarar görmedim, kapatma sebebim müzik yoğunluğu. Bu sıralar müziğe odaklanacağım. Zaten işlerim de çok yoğun. Uzun bir süre ticaret yapmayacağım."