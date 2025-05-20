Uzunlar’dan Afyon’da kemençe resitali

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar konserine ev sahipliği yaptı. Ayazini Frig Vadisi'ndeki konserde kemençesi ile sahne alan ünlü sanatçı; 'Köz', 'Hüznün Gemileri', 'Geliyorum Yar' gibi şarkılarını seslendirdi.

Uzunlar, horondan oyun havalarına varan repertuvarı ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yanına giderek şarkılarını onlarla beraber söyleyen Uzunlar, kemençe resitaliyle de kalabalığı coşturdu.

EL SANATLARINI İNCELEDİLER

Uzunlar, festivalde sahne almaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak emeği geçenlere teşekkür etti. Festival, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sundu.