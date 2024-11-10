Vakıf tescillendi yardımlar hazır

Selda Bağcan, geçen yıl yardım amacıyla Selda Bağcan Vakfı'nın kurulması için mahkemeye talepte bulunmuştu. Bağcan, dilekçesinde gerekli işlemlerin Beyoğlu 18. Noterliği'nde yapıldığını, kanunların öngördüğü tüm hususların eksiksiz olarak düzenlendiğini belirtti. Bağcan, vakfın mahkeme siciline tescili ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki merkezi sicile tescili için davanın açıldığını, gerekli işlemlerinin yapılmasını istedi. Talebi değerlendiren İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi kararı açıkladı. Tüm deliller doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşleri ve tüm dosya kapsamı ile gerekli yasal prosedürün tamamlandığı kaydedildi. Mahkeme vakfın kurulması için aykırı bir durumun bulunmadığını, tahsis edilen mal varlığının vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli olduğuna dikkat çekildi. Tüm bu hususlar doğrultusunda Selda Bağcan Vakfı mahkeme nezdince tescil edildi.