Van’da 9 günde 500 etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde Kültür Yolu Festivalleri düzenleniyor. Bu etkinliklerin 6'ncı durağı Van oldu. Biz de bakanlığın davetlisi olarak Van'daydık. Etkinlik kapsamında şehrin her köşesinde 9 gün boyunca konserler, söyleşiler, sergiler, konserler ve gastronomi turları düzenlendi. Yaklaşık 500 etkinlik kapsamında bine yakın sanatçı şehre geldi. Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian ve Ferhat Göçer gibi ünlü isimler de halk konserleri verdi. Festival, şehrin turizm potansiyelini artırmayı ve ekonomik katkı sağlamayı amaçlıyor. Diğer yandan yerel sanatçılara ve eserlerine ulusal ve uluslararası alanda görünürlük kazandırırken, şehrin tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve tanıtılmasına da önemli bir katkı sunuyor.Aynı zamanda, festivalin getireceği ziyaretçi akını, yerel işletmeler için de önemli bir gelir kaynağı oluşturdu. Etkinlik kapsamında ilk gün Van Müzesi'ndeydik. Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergide önce İranlı sanatçıların eserlerini gördük. Ardından 100 genç dansçının 'kardeşlik halayı'nı izledik. Şehrin diğer bir köşesinde ise Refik Anadol'un Mercan Rüyâları adlı eserini gördük. Festivalde 11 farklı noktada yer alan "Festival Lezzet Durağı"na da uğrayıp ünlü Van kahvaltısını ve kentin yerel lezzetlerini deneyimleme imkanı bulduk.Festival için gittiğimiz Van'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da buluştuk. Bakan Ersoy, 'Bodrum'da fiyatlar uçtu, bu yüzden ilgi yok' iddialarını değerlendirdi. Bodrum'un yerli turist merkezi olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, Türkiye'den 10 bin kişinin Euro 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gittiğini; 'bu kişilerin potansiyel Ege Bölgesi müşterisi' olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, kupa finalinin ardından onların döneceğini ve Bodrum başta olmak üzere tüm Ege bölgesinin hareketleneceğini belirtti. Bakan Ersoy, Bodrum'da fiyatların yüksek olmasıyla ilgili de Bodrum'da fiyatları düşürmek için sezonu uzatmak gerektiğini, yüksek maliyetlerin nedenlerinden biri de kısa sezon olduğunu belirtti…Tatil sezonu uzatılıp 12 aya yayılabilirse fiyatların daha makul seviyelerine ineceğini ifade etti. Bodrum'u sadece kum-güneşdeniz olarak tek tip destinasyondan çıkarmak gerektiğini söyledi. Bakan Ersoy'a son dönemde yetişmiş personel açığı da soruldu. Bakan Ersoy, pandemi sonrası tüm dünyada hizmet sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı yaşandığını belirtip Türk turizm sektöründen özellikli Orta Doğu ülkelerine büyük bir transferin yaşandığını söyledi. Bakan Ersoy, açığın kapatılması için çaba harcadıklarını vurguladı. Bakan Ersoy Yunan adalarına yaşanan Türk turist akını ve "Fiyatlar Türkiye'den çok ucuz" söylemi içinse "Mikonos'a gidin bakın fiyatlar ucuz mu?" dedi ve ekledi: "Yunan adalarında tek destinasyon neredeyse Türkiye… Tek alternatif olduğu için fiyatlar ona göre tutuluyor."