Van’da binlerce kişi Alişan’la halay çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde Alişan konser verdi. Sanatçı konserde 'Hele Bi', 'İkimize Birden', 'Var Ya', 'Ah Le Yar' gibi şarkılarının yanı sıra türkülerle de dinleyicileri coşturdu. Van'da en son 12 yıl önce konser verdiğini söyleyen şarkıcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza böylesine güzel bir festival düzenlediği için teşekkür ederim. Muhteşemsin Van" dedi. Konser sırasında dinleyicilerinin telefonlarını alarak fotoğraflar çeken sanatçı, küs bir çifti de barıştırdı. Binlerce kişinin halay çektiği konser, Alişan'ın 'Vanlıyam Şanlıyam' türküsüyle sona erdi.