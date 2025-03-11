Varını yoğunu fabrikasına yatırmıştı! Dilara Talay'la aşk yaşayan Berdan Mardini'den çok konuşulan evlilik itirafı! "Kendisi benim eşim zaten"

"KENDİSİ BENİM EŞİM ZATEN"

Berdan Mardini, "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu.Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu." dedi.