Varını yoğunu fabrikasına yatırmıştı! Dilara Talay'la aşk yaşayan Berdan Mardini'den çok konuşulan evlilik itirafı! "Kendisi benim eşim zaten"

'Sen Varya Sen' 'Aman Aman' 'Aşığım Aşık' ve daha birçok başarılı şarkıya imza atan Berdan Mardini, son zamanlarda magazin gündemini süslemeye devam ediyor.
Mardini en son, kozmetik sektörüne girerek adından söz ettirmişti.
"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"
Mağaza açılışında duygularını dile getiren Berdan Mardini, "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Her sanatçının ve iş insanının, küçük köylere entegre tesislere kurarak, tersine göçü sağlayarak ülkemizdeki huzuru tamamlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
Berdan Mardini son olarak bir YouTube programına katılarak işine ve özel yaşantısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
10 yıllık eşiyle 2021 yılında ayrılan Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı.
"YAŞ FARKINI BEN DENGELİYORUM"
Sevgilisiyle aralarındaki yaş farkından bahseden Mardini, "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz." açıklamasında bulundu.
Özel hayatını mutlu mesut yaşayan Mardini aşk sorularına ise samimi açıklamalarda bulundu.
"KENDİSİ BENİM EŞİM ZATEN"
Berdan Mardini, "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu.Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu." dedi.