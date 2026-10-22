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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Vefatında suç unsuru bulunmadı

Başsavcılık, Sarıyer’de yaşadığı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verdi

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Sema DEMİR Sema DEMİR
Vefatında suç unsuru bulunmadı
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İstanbul Sarıyer'de 23 Mart 2026'da yapımcı Erol Köse (61), yaşadığı 40 katlı binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma tamamlanarak 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında, Erol Köse'den 3 adet cep telefonu bulunduğu, 2'sinin kilidinin açılamadığı, kilidi açılan tek cep telefonunun içerisinden ise Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı aktarıldı. Kararda ayrıca, Köse'nin intihar etmesinde 3. kişilerin kasıt, kusur veya ihtimali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği, Köse'nin yüksekten atlama sonucu gelişen genel beden travması sonucu hayatını kaybettiği ve ölümüne ilişkin herhangi bir kimseyle ilgili suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#EROL KÖSE
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Vefatında suç unsuru bulunmadı
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