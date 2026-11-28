KORUMA ALTINA ALINDI

Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasındaki kavga bitmek bilmiyor! Akkaya, geçtiğimiz yıllarda kızının kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve kızı A.Ö. devlet korumasına alınmıştı. Bunun üzerine Önbilgin, Akkaya'nın bipolar bozukluğu olduğunu öne sürüp vesayet davası açmıştı. Mahkeme, ünlü mankenin hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

TALEP REDDEDİLDİ

Deniz Akkaya'nın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki tetkiklerinin tamamlanmasının ardından rapor hazırlandı. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada alınan rapor doğrultusunda Akkaya'nın akıl sağlığının yerinde olduğu aktarıldı ve mahkeme, vesayet talebini reddetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör