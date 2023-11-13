Victoria Beckham'ın çocukluk itirafı: "Kabus gibiydi! Kızımın başına gelmesin diye..."

Kızına sürekli olarak "Sınıfındaki en nazik kişi ol!" tavsiyesi verdiğini söyleyen Beckham, aynı zamanda güçlü ve şefkatli bir kız çocuğu yetiştirmekten de gurur duyduğunu anlattı.

Kızı Harper'a sık sık nazik biri olmanın ne kadar önemli olduğunu kendisinden örnek vererek anlattığını söyleyen Victoria Beckham, özellikle oyun alanında tek başına oynayan küçük bir kız görürse ona seslenmenin ne kadar önemli olduğunu söylediğini, çünkü bir zamanlar o küçük kızın "annesi" olduğunu anlatarak vurucu bir örnek verdiğini belirtti.

Kızının genellikle arkadaş bulmakta sıkıntı çekmediğini anlatan Beckham, yine de endişelerine dair kızının olması gereken "en iyi şekilde", nazik ve şefkatli bir çocuk olması için elinden geleni yaptığını anlattı.