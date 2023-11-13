Victoria Beckham'ın çocukluk itirafı: "Kabus gibiydi! Kızımın başına gelmesin diye..."

Zorbalıkla Mücadele Haftası dolayısıyla paylaştığı Instagram gönderisinde, kendisinin de "çocukken çok fazla zorbalığa uğradığını anlatan Beckham, birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı. Günümüzün büyük yıldızı, çocukken akran zorbalığıyla mücadele eden biri olduğunu itiraf etmesi, büyük ilgi çekti.
Kızına sürekli olarak "Sınıfındaki en nazik kişi ol!" tavsiyesi verdiğini söyleyen Beckham, aynı zamanda güçlü ve şefkatli bir kız çocuğu yetiştirmekten de gurur duyduğunu anlattı.
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Kızı Harper'a sık sık nazik biri olmanın ne kadar önemli olduğunu kendisinden örnek vererek anlattığını söyleyen Victoria Beckham, özellikle oyun alanında tek başına oynayan küçük bir kız görürse ona seslenmenin ne kadar önemli olduğunu söylediğini, çünkü bir zamanlar o küçük kızın "annesi" olduğunu anlatarak vurucu bir örnek verdiğini belirtti.
Kızının genellikle arkadaş bulmakta sıkıntı çekmediğini anlatan Beckham, yine de endişelerine dair kızının olması gereken "en iyi şekilde", nazik ve şefkatli bir çocuk olması için elinden geleni yaptığını anlattı.
Birisi yalnızsa ve zorbalığa maruz kalıyorsa, sessiz kalmamanın ne kadar önemli olduğunu söylediği Instagram gönderisinde ise 32 milyon takipçisinin ilgisini çekmeyi başardı.
Gelen yorumlarda Beckham'ın çocuk yetiştirme biçimini tebrik edenler, TikTok kraliçesi gibi değil 12 yaşındaki "normal" bir çocuk gibi yetiştirdiğini "çok güzel" olarak nitelendiren birçok kişi yorum yaptı.
Ayrıca zorbalıkla mücadeleye dair attığı bu adım dolayısıyla da birçok takipçisi Beckham'a tebriklerini iletti.