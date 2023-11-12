Avatar lakabıyla tanınan milli boksör Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı sporcu, "Şu sıralar sosyal medyada ailecek çektiğimiz videolar aşırı ilgi görüyor ve olumlu geri dönüşler alıyoruz bu da bizi çok memnun ediyor. Hatta son videomuz 50 milyon izlendi'' dedi. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren başarılı sporcu, ardından gazetecilere poz verip AVM'den ayrıldı.