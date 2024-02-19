Vizyon yarışı devam ediyor

Gupse Özay'ın 'Lohusa' filmiyle 'Kolpaçino 4'ün domine ettiği vizyon pastasından pay alabilmek için yerli filmler birbiriyle yarışıyor adeta. Yakında seyirciyle buluşacak iki filmin fragmanı da paylaşıldı. Yönetmen Cüneyt Karakuş'un ödüllü filmi 'Eflâtun' Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu'nu bir araya getiriyor. Görme engelli bir kadın ile sesine âşık olduğu adamın hikâyesini konu alan film, 22 Mart'ta seyirciyle buluşacak.'Kaybedenler Kulübü', 'Devrim Arabaları' gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek'in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filminin de fragmanı paylaşıldı. Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum, Zerrin Sümer'in rol aldığı film 5 Nisan'da gösterime girecek.