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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Vurgunun yeri şimdi de Edirne!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Vurgunun yeri şimdi de Edirne!
CHP Belediyelerindeki 29 Ekim konser yolsuzluğu gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ankara, İzmir, İstanbul derken şimdi de Edirne'den konser vurgunu haberi geldi.




Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında CHP'li Edirne Belediyesi bir organizasyon firmasına düşük maliyetli bir konser istediklerini iletiyor. Bunun üzerine firma 250 bin liraya sanatçı Gökçe'nin teklifini sunuyor. Ancak belediye firmayı aradan çıkartarak başka bir firmadan 1 milyon 360 bin liralık teklifle Gökçe konserini satın alıyor.
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Vurgunun yeri şimdi de Edirne!
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