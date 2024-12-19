Wanda Nara Icardi'yle Whatsapp konuşmasını ifşa etti! "Asla alamayacaksın..."

Icardi ile olan davalarının uzayacağını gösteren bu mesajlarda Wanda Nara ve ünlü futbolcu arasındaki çatışma devam edecek gibi görünüyor.

Mesajlarda;

Wanda Nara: Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun.

Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun. Mauro Icardi: Göreceğiz bakalım.

Göreceğiz bakalım. Wanda Nara: Beni küçük düşürmek seni mutlu edecekse bu senin sorunun.

Beni küçük düşürmek seni mutlu edecekse bu senin sorunun. Mauro Icardi: Kızlar seni bu numaradan arayacak. Telefon numarası bu. Senin hayatın umurumda değil. Tüm güvenilirliğini kaybettin. Bana başka bir şey gönderme. Güle güle.

ifadeleri yer alıyordu.

İlerleyen günlerde mesajların yanı sıra ikilinin bir türlü bitmeyen ilişkisinde nelerin gündeme geleceği de takipçileri tarafından merak konusu haline geldi.

Neler Olmuştu?

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ilişkisi, yıllar içinde birçok iniş çıkış ve tartışmalı olayla gündeme geldi. İkili, 2014 yılında evlenmiş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak ilişkileri boyunca sadakatsizlik iddiaları ve kamuoyu önünde yaşanan anlaşmazlıklarla sık sık haber olmaya devam etti.

2021 yılında, Icardi'nin Arjantinli aktris María Eugenia 'China' Suárez ile yaşadığı iddia edilen bir ilişki, çiftin evliliğinde ciddi sorunlara yol açmıştı. Bu olay, medyada geniş yer bulmuş ve çiftin ilişkisi üzerinde derin etkilere sebep olmuştu.

2024 yılında gelindiğinde ise, Wanda Nara, Icardi'den boşanma kararı aldığını ve ilişkilerini sonlandırdığını açıklandı. Bu süreçte, Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığı belirtildi. Ayrıca, Nara'nın Icardi'yi evinden çıkarmak için polis çağırdığı ve aralarında hukuki süreçlerin başladığı bildirildi.

Ayrıca Icardi'nin boşanma sürecini yöneten avukatı Angela Burgos ile ilişki yaşadığı iddiaları da basında kendine yer buldu. Burgos, Icardi'yi kültürlü ve centilmen olarak tanımlamış, ancak şu an için romantik bir ilişki içinde olmadığını belirtti.