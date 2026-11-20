"Star Trek" serisinde Kaptan Jean-Luc Picard ve "X-Men" filmlerinde Profesör Charles Xavier rolleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Sir Patrick Stewart, 86 yaşında Los Angeles'taki evinde aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefat haberini eşi Sunny Ozell ve kederli ailesi kamuoyuna duyurdu.
Vefatıyla sanat dünyasını ve milyonlarca hayranını yasa boğan Patrick Stewart'ı yakın dostları ve eski rol arkadaşları duygusal mesajlarla anmıştı. "X-Men" serisinde yıllarca birlikte kamera karşısına geçtiği Hugh Jackman, usta oyuncuyu "gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri" olarak nitelendirmişti.
Yakın dostu Ian McKellen ise Stewart'a şu sözlerle veda etmişti: "Her şeyden önce Kuzey İngiltere'nin o gururlu bölgesi Yorkshire'da doğup büyümesiyle tanımlanırdı… O, duygularını açıkça yaşayan biriydi; bu da onu güvenilecek, hayran olunacak ve benim durumumda ise çok sevilecek bir adam yapıyordu."
ÖLÜM BELGESİNDEKİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
86 yaşında hayata gözlerini yuman Patrick Stewart'ın kesin ölüm nedeni, vefatından haftalar sonra netlik kazandı. TMZ'nin aktardığı habere göre; usta oyuncunun resmi ölüm belgesinde ölüm nedenleri arasında kalp-akciğer durmasının yanı sıra Alzheimer ve Lewy Cisimcikli Demans hastalıkları ile Lewy cisimciği ile seyreden nörokognitif bozukluk (hafızayı, düşünmeyi ve hareketi etkileyen bir demans türü) yer aldı.