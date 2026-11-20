Yakın dostu Ian McKellen ise Stewart'a şu sözlerle veda etmişti: "Her şeyden önce Kuzey İngiltere'nin o gururlu bölgesi Yorkshire'da doğup büyümesiyle tanımlanırdı… O, duygularını açıkça yaşayan biriydi; bu da onu güvenilecek, hayran olunacak ve benim durumumda ise çok sevilecek bir adam yapıyordu."