Şarkıcı Gökçe Kırgız ve Gürkan Topçu, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Gürkan Şef ile birlikte köfte menüsü hazırlayan Kırgız, "Mutfakta vakit geçirmeye bayılırım. Ya aşçı olacaktım ya da şarkıcı" diyerek güldü. Pandemi döneminde yakalandığı 'parosmia' adlı sağlık sorunundan da bahseden Kırgız, "Her kokuyu alamıyorum. Mangal kokusuna bayılıyorum ama sarımsak kokusunu beynim reddediyor. Sarımsağı yediğimde vücudum zehirleniyor ve sürekli istifra ediyorum" dedi. Bu hastalığın dünya genelinde sadece yüzde beş oranında görüldüğünü belirten Kırgız, "Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı yeni tanıdı. Kovid döneminden beri bu acıyı çekiyorum ve iyileşmek istiyorum" diye konuştu.