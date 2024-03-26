‘Yaban Çiçekleri’ çok sevildi

ATV'ninyeni dizisi 'Yaban Çiçekleri' heyecanı ve temposu yüksek bir bölüm ile ekran yolculuğuna başladı. Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, samimi ve sıcak anlatımı ile dikkat çekti. İlk bölümde; yörenin varlıklı ve köklü ailelerinden Ataman ailesi Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıl dönümü için bir araya gelir.Fakat bu güzel yemek Kenan'ın otel konusunu açması ve arazilerini satmaları için baskı yapması büyük krize neden olur. Osman Fevzi'nin herkesin gözü önünde Kenan'a attığı tokat büyük sonun başlangıcı olur. Nurten odasına çekilirken kocasının beklemediği sırrını öğrenir. Bu sır onu çılgına çevirir. Kocasının ailenin içinden biri ile yasak bir ilişkisi vardır. Karı koca bununla ilgili yüzleşirken silah patlar ve Osman Fevzi vurulur.