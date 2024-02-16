‘Yaban Çiçekleri’nden ilk kareler geldi

atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri' geçtiğimiz gün sete çıktı. Kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı duygu yüklü bir aşk hikayesinde buluşturan, İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizininin yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Diziden ilk kare ise başrol oyuncularından geldi. Klaket ile poz veren ikilinin sıcak ve samimi kareleri sosyal medyada beğeni toplarken uyumları ile de göz doldurdular.AŞKAhayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak dizinin hikayesi merak uyandıracak... Konusu ise şöyle: "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi... Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru...Yarım kalmış bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"