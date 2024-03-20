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Giriş Tarihi: 20.3.2024 12:32 Son Güncelleme: 20.3.2024 12:38

Yaban Çiçekleri’nin ilk afişi izleyiciyle buluştu!

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay’ın yaptığı atv’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri”nin ilk afişi dün yayınlandı.

Yaban Çiçekleri’nin ilk afişi izleyiciyle buluştu!

Başarılı oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle gün sayan Yaban Çiçekleri, yayınlanan romantik afişiyle de sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar aldı.

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı ilk kez bir araya getiren dizi, eski aşıkların yıllar sonra bir araya gelmesi ve ortaya çıkan sırlar sonrasında hayatlarının değişmesini ekrana taşıyacak.

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.

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Yaban Çiçekleri’nin ilk afişi izleyiciyle buluştu!
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