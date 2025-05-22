Yağmur Atacan’a karşılıksız çek suçlaması

Oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan, ticarete atılmıştı. Denizli'de faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üreten bir firma, Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirket üzerinden yapılan alım sonrası kendilerine kesilen çekin karşılıksız çıkması üzerine yargı yoluna gitti.

KENDİSİNİ ARADIK AMA ULAŞAMADIK

Çözüm için denedikleri tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvurduklarını iddia eden firma yetkilisi, "Çeklerden bir tanesinin günü geldi ve bu çek karşılıksız çıktı. Günü gelmemiş çeklerimiz de var. Yağmur Bey'e ulaşmak istedik ama ulaşamadık" dedi.