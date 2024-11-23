Yalnızlığım bilinçli bir karar

Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tüzünataç, uzun süredir kimseyle aşk yaşamamasıyla ilgili yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi: "Hayatımda kimse yok. Ama bu benim tercihim. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar. Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun?" diyerek kahkaha attı.