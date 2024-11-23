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Giriş Tarihi: 24.11.2024

Yalnızlığım bilinçli bir karar

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Yalnızlığım bilinçli bir karar
Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tüzünataç, uzun süredir kimseyle aşk yaşamamasıyla ilgili yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi: "Hayatımda kimse yok. Ama bu benim tercihim. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar. Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun?" diyerek kahkaha attı.
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Yalnızlığım bilinçli bir karar
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