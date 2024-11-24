‘Yapımcılık beni heyecanlandırdı’

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliği için gittikleri Los Angeles'tan döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ikiliden Deniz; ortak yapımcılığını Zeynep Dilan Süren ile üstlendiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" adlı kısa film hakkında konuştu. Oyuncu, "Benim için inanılmaz deneyimdi. Yapımcılık konusunda çok heyecanlıydım. Rafael filmin yönetmeniydi" dedi. İlişkileri hakkında konuşan Deniz, "Her şey yolunda, çok güzel gidiyor" derken Çetin, "Arkadaşlar teşekkürler, uzun bir yoldan geldik, bize müsaade edebilir misiniz?" diyerek noktaladı.