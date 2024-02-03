Yaratılış mucizesi heyecanla bekleniyor

KUR'AN-I Kerim'in mucizelerini anlatan Yaratılış Projesi isimli belgeseli ünlü müzisyen İpek Açar seslendirecek. Prof. Caner Taslaman'ın birikimlerini aktardığı metinlerin bir başka müzisyen Alper Kömürcü tarafından bestelendi.Türk motifleriyle süslenen, uluslararası armoni ve orkestrasyonlarla renklendirilen Yaratılış Projesi, 8 Mart tarihinde sanatseverlerle buluşacak. İpek Açar da albüme ismini veren eseri Yaratılış'ı seslendirdi. İpek Açar, bebeğini kucağına almasının hemen ardından, önümüzdeki hafta iki gün, İstanbul'da klip çekimleri için kamera karşısına geçecek.