Yarım kalan bir aşk: Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor

ATV'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Dizide Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü), Aslıhan Malbora (Ela Ataman), Büşra Pekin (Berna Ataman), Halil Babür (Kenan Ataman), Bige Önal (Behice Başgil), Tilbe Saran (Nurten Ataman) ve Arif Pişkin (İhsan Kuloğlu) oynuyor. Dizi 'Yarım kalmış bir aşk hikayesi, aynı heyecanla yeniden yazılabilir mi?' sorusunun yanıtını arayacak.Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır.Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır.Avukat olan Behice; kaybetmekten ürken, içten, kırılgan, güvenilir, akıllı biridir.İhsan, kasabanın ileri gelenlerindendir; herkesin sırrını bilir, ondan habersiz kuş bile uçmaz.Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç aşığıdır. Hırslıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir.