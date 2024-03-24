Yarım kalan bir aşk: Atv’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor

ATV'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Dizide Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü), Aslıhan Malbora (Ela Ataman), Büşra Pekin (Berna Ataman), Halil Babür (Kenan Ataman), Bige Önal (Behice Başgil), Tilbe Saran (Nurten Ataman) ve Arif Pişkin (İhsan Kuloğlu) oynuyor. Dizi 'Yarım kalmış bir aşk hikayesi, aynı heyecanla yeniden yazılabilir mi?' sorusunun yanıtını arayacak.
AKIN AKINÖZÜ
KILIÇ TÜTÜNCÜ
Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.
ASLIHAN MALBORA
ELA ATAMAN
Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.
TİLBE SARAN
NURTEN ATAMAN
Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır.
HALİL BABÜR
KENAN ATAMAN
Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır.
BİGE ÖNAL
BEHİCE BAŞGİL
Avukat olan Behice; kaybetmekten ürken, içten, kırılgan, güvenilir, akıllı biridir.
ARİF PİŞKİN
İHSAN KULOĞLU
İhsan, kasabanın ileri gelenlerindendir; herkesin sırrını bilir, ondan habersiz kuş bile uçmaz.
BÜŞRA PEKİN
BERNA ATAMAN
Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç aşığıdır. Hırslıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir.
İLK BÖLÜM BU AKŞAM atv 20:00