Yarım kalan bir aşk öyküsü

atv ekranlarına yeni bir dizi gelmeye hazırlanıyor. Kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı 'Yaban Çiçekleri'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Duygusal ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ilk kez ekrana gelecek olan Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'ya ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi. Dizinin kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal, Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor. Aydın Bulut'un yönettiği dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp temiz bir başlangıç yapabilecek mi? Kılıç ve Ela'nın hikayesini ekrana taşıyacak olan dizi, yakında atv'de.