Yaş gününde sahnelere dönüş sinyali

Pandemiyle birlikte sahnelerden uzak duran Şebnem Ferah, 51'inci yaş gününde paylaştığı fotoğrafla dönüş sinyali verdi. Ferah, fotoğrafının altına şu notu yazdı:"Sizinle şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim...Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek, sessizliğimde bile 'orada' olduğunuz için kendimi şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum."