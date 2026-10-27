Yaşadığı maddi sıkıntılardan ders çıkardı! Pelin Karahan birikim yapmanın altın kuralını açıkladı: "Har vurup harman savurmam" diyerek...

"Hiçbir zaman öyle har vurup harman savuran bir tip olmadım ama aşırı cimri olup hiçbir şey yaşamayan bir tip de olmadım. Dikkatliyimdir. Ama kendim kazandığımı kendim harcarım ama mutlaka biriktirerek devam ederim o harcamaya da. Hala daha öyleyim."