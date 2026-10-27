Yaşadığı maddi sıkıntılardan ders çıkardı! Pelin Karahan birikim yapmanın altın kuralını açıkladı: "Har vurup harman savurmam" diyerek...

Ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan, son dönemde paylaştığı para yönetimi sırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yaşadığı zorlukların kendisini daha temkinli ve garantici bir yapıya ittiğini belirten Karahan, parasını yönetirken belirli bir disiplin izlediğini vurguladı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:
"Ben para kaybetmenin ne demek olduğunu gördüm ve para sıkıntısı da çektik çocukluğumda, gençliğimde. O yüzden ben çocukluğumdan beri hep biriktirmeyi öğrendim. Yani kazandığımı biriktirmeyi."
KAZANCININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KENARA AYIRIYOR
Harcama alışkanlıklarında ölçülü olmayı tercih ettiğini belirten ünlü oyuncu, bütçe planlamasını yaparken kazancının önemli bir kısmını yatırıma dönüştürdüğünü ifade etti.
Aşırı tutumlu bir yaşam sürmediğini ancak parayı saçıp savurmaktan da kaçındığını belirten Karahan, uyguladığı formülü şu sözlerle aktardı:
"10 biriktiriyorsam, 10 kazanıyorsam yedisini biriktireyim ya da altısını, üçünü, dördünü harcayayım. Mutlaka bir tarafta birikmesi biraz garanticilik vardı bende. Sonra da devam etti ama çok şükür karşılığını aldım."
Elde ettiği birikimler sayesinde kendi ayakları üzerinde durduğunu ve gayrimenkul ile araç gibi yatırımları tek başına gerçekleştirdiğini belirten oyuncu, ekonomik özgürlüğünü şu cümlelerle özetledi:
"Evim, bilmem neyim, arabam, her şeyim kendim aldım, yaptım tek başıma."
"HAR VURUP HARMAN SAVURAN BİRİ OLMADIM"
Finansal disiplininin hayatını kısıtlamadığını, aksine ona güven verdiğini belirten Pelin Karahan, lüks tüketimden uzak durduğunu ancak yaşamaktan da geri kalmadığını söyledi.
Kendi kazancını yine kendi süzgecinden geçirerek harcadığını belirten oyuncu, dengeli duruşunu şu sözlerle açıkladı:
"Hiçbir zaman öyle har vurup harman savuran bir tip olmadım ama aşırı cimri olup hiçbir şey yaşamayan bir tip de olmadım. Dikkatliyimdir. Ama kendim kazandığımı kendim harcarım ama mutlaka biriktirerek devam ederim o harcamaya da. Hala daha öyleyim."
İki çocuk annesi olan başarılı isim, aynı zamanda evlatlarının geleceğine dair temennilerinde de paranın yanı sıra mutluluğun ön planda olması gerektiğini savundu.
Oğullarına sadece kazanç odaklı değil, severek yapacakları meslekler seçmeleri yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirten Karahan, onlara yönelik dileğini şu sözlerle paylaştı: