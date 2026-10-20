Pelin Karahan yıllar sonra çocukluk tarvmasını anlattı! "Sen canavara benziyorsun"

YILLAR SONRA TERAPİDE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Çocukluk yıllarında hem ailesinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan hem de dış görünüşü üzerinden ağır sözler duyan oyuncu, bu olayın etkilerini yetişkinlik döneminde de taşımaya devam ettiğini ifade etti.