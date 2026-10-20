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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:37 Son Güncelleme: 20.10.2026 14:43

Pelin Karahan yıllar sonra çocukluk tarvmasını anlattı! "Sen canavara benziyorsun"

Ekranların sevilen ismi Pelin Karahan, son dönemde özel hayatı ve kariyeriyle sıkça adından söz ettirmeye devam ediyor. Unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, bu kez çocukluğuna dair bilinmeyen yürek burkan bir gerçekle gündeme geldi. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonrası hem büyük bir kayıp yaşayan hem de okulda ağır bir akran zorbalığına uğrayan Karahan açıklamalarıyla ses getirdi.

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Pelin Karahan yıllar sonra çocukluk tarvmasını anlattı! Sen canavara benziyorsun
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Bir dönemin damga vuran gençlik dizisi "Kavak Yelleri"nde canlandırdığı Aslı karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pelin Karahan, ardından "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Mihrimah Sultan rolüyle büyük bir başarı yakaladı.

Kariyerinde "Yeter" ve "Bir Zamanlar Kıbrıs" gibi birçok önemli projede yer alan başarılı oyuncu, son dönemde iş insanı Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini noktalaması ve özel hayatında yaşadığı değişimlerle magazin gündeminde yer alıyordu.

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Karahan, bu kez çocukluk yıllarında hayatını şekillendiren trajik bir olayla adından söz ettirdi.

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TRAFİK KAZASINDA ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

Ünlü oyuncu, çocuk yaşta karşılaştığı ve ruhunda derin izler bırakan büyük acıyı ilk kez paylaştı. Küçük yaşta geçirdiği ağır bir trafik kazasına değinen Pelin Karahan, yaşanan olayı şu sözlerle aktardı:

"Ben çocukken geçirdiğim trafik kazasında anneannesimi kaybettim."

"SEN CANAVARA BENZİYORSUN DİYORLARDI"

Geçirdiği kaza sırasında kendisi de yüzünden ağır şekilde yaralanan oyuncu, kaybının acısını yaşarken bir yandan da okulda arkadaşlarının kırıcı ifadelerine maruz kaldığını belirtti.

Geçirdiği operasyonlar sonrası okula döndüğü ilk günleri anlatan Karahan, karşılaştığı akran zorbalığını şu cümlelerle dile getirdi:

"Okula döndüğümde yüzümde çok dikiş olduğu için bana 'Sen canavara benziyorsun' demişlerdi."

YILLAR SONRA TERAPİDE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Çocukluk yıllarında hem ailesinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan hem de dış görünüşü üzerinden ağır sözler duyan oyuncu, bu olayın etkilerini yetişkinlik döneminde de taşımaya devam ettiğini ifade etti.

Karahan, 35-36 yaşlarında katıldığı ve kendisi için bir "bilinçaltı terapisi" niteliği taşıyan süreçte bu anısının yeniden gün yüzüne çıktığını belirtti.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

6 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da doğan Pelin Karahan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmesi Bölümü'nden mezun oldu.

Reklam filmleriyle başladığı oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Kavak Yelleri" dizisindeki Aslı Zeybek rolüyle adım attı ve bu rolle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Ardından "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Mihrimah Sultan karakterini canlandıran oyuncu; "Yeter", "Bir Zamanlar Kıbrıs" ve "Şebeke" gibi projelerde başrol oynadı.

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile evlenen ve bu evlilikten Ali Demir ile Can Eyüp adında iki erkek çocuğu bulunan Karahan, 2026 yılında eşinden anlaşmalı olarak boşandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Pelin Karahan yıllar sonra çocukluk tarvmasını anlattı! "Sen canavara benziyorsun"
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