Pelin Karahan yıllar sonra çocukluk tarvmasını anlattı! "Sen canavara benziyorsun"

Bir dönemin damga vuran gençlik dizisi "Kavak Yelleri"nde canlandırdığı Aslı karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pelin Karahan, ardından "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Mihrimah Sultan rolüyle büyük bir başarı yakaladı.
TRAFİK KAZASINDA ANNEANNESİNİ KAYBETTİ
Ünlü oyuncu, çocuk yaşta karşılaştığı ve ruhunda derin izler bırakan büyük acıyı ilk kez paylaştı. Küçük yaşta geçirdiği ağır bir trafik kazasına değinen Pelin Karahan, yaşanan olayı şu sözlerle aktardı:
"Ben çocukken geçirdiğim trafik kazasında anneannesimi kaybettim."
"SEN CANAVARA BENZİYORSUN DİYORLARDI"
Geçirdiği kaza sırasında kendisi de yüzünden ağır şekilde yaralanan oyuncu, kaybının acısını yaşarken bir yandan da okulda arkadaşlarının kırıcı ifadelerine maruz kaldığını belirtti.
Geçirdiği operasyonlar sonrası okula döndüğü ilk günleri anlatan Karahan, karşılaştığı akran zorbalığını şu cümlelerle dile getirdi:
"Okula döndüğümde yüzümde çok dikiş olduğu için bana 'Sen canavara benziyorsun' demişlerdi."
YILLAR SONRA TERAPİDE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Çocukluk yıllarında hem ailesinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan hem de dış görünüşü üzerinden ağır sözler duyan oyuncu, bu olayın etkilerini yetişkinlik döneminde de taşımaya devam ettiğini ifade etti.
Karahan, 35-36 yaşlarında katıldığı ve kendisi için bir "bilinçaltı terapisi" niteliği taşıyan süreçte bu anısının yeniden gün yüzüne çıktığını belirtti.
PELİN KARAHAN KİMDİR?
6 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da doğan Pelin Karahan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmesi Bölümü'nden mezun oldu.
Reklam filmleriyle başladığı oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Kavak Yelleri" dizisindeki Aslı Zeybek rolüyle adım attı ve bu rolle geniş bir hayran kitlesi edindi.
Ardından "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Mihrimah Sultan karakterini canlandıran oyuncu; "Yeter", "Bir Zamanlar Kıbrıs" ve "Şebeke" gibi projelerde başrol oynadı.