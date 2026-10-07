Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

Kızının çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Koçyiğit, paylaşımına "Bugün benim hayatımın en güzel dönüm noktalarından birinin doğum günü, Pelin'im… Senin dünyaya geldiğin gün yalnızca bir kızım olmadı; ben de seninle birlikte yeniden doğdum." notunu düştü.