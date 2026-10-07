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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:53
Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!
Oyuncu Pelin Karahan'ın annesi Nural Koçyiğit, ünlü oyuncunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Kızının çocukluk fotoğrafını paylaşan Koçyiğit'in duygu yüklü mesajı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, Karahan'ın yıllar öncesine ait karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.