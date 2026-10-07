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Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:53

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

Oyuncu Pelin Karahan'ın annesi Nural Koçyiğit, ünlü oyuncunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Kızının çocukluk fotoğrafını paylaşan Koçyiğit'in duygu yüklü mesajı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, Karahan'ın yıllar öncesine ait karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

Bir dönem yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Pelin Karahan, yeni yaşına adım attı.

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

Ünlü oyuncunun annesi Nural Koçyiğit, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

Kızının çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Koçyiğit, paylaşımına "Bugün benim hayatımın en güzel dönüm noktalarından birinin doğum günü, Pelin'im… Senin dünyaya geldiğin gün yalnızca bir kızım olmadı; ben de seninle birlikte yeniden doğdum." notunu düştü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

Koçyiğit'in duygu yüklü mesajı ve paylaştığı kare kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafındaki masumiyeti de sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

ALİNA BOZ

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

NESLİHAN ATAGÜL

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

SERENAY SARIKAYA

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı bir zamanlar böyleydi! Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı!

ŞERİF SEZER

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