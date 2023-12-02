Yaşam koçları, bu filme kızacak!

Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile birlikte üstlendiği 'Yaşam Koçu' filminin teaser'ı ve afişi aynı anda görücüye çıktı. Filmin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ilk tanıtım, filme dair komik ipuçları da barındırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yaşam koçlarını ti'ye alan film, 12 Ocak'ta gösterime girecek.