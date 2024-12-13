Yaşam ve ölüm arasında geçen bir öykü

Yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız'ın oturduğu, senaryosunu ise Eşref Ziya'nın kaleme aldığı, başrollerini Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi'nin paylaştığı 'Yeniden Başlamak' filminin fragmanı yayınlandı. Yaşam ve ölüm arasında geçen bir hikâyeye kapı aralayan film; bir motor kazası sonrası hastaneye kaldırılan Emre'nin (Eşref Ziya) bedeniyle ruhunun ayrıldığı kritik anlarda kendisiyle yaşadığı yüzleşme anlatılıyor. 'The İmam' filminin devamı niteliğindeki yapım, 27 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.