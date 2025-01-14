Yayın yasağı isteğine ret

YURTDIŞI YASAĞI VAR

Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurtdışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Barım ise hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik bu talebi reddetti.

SERENAY BUGÜN İFADE VERECEK

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya, reklam aşkı iddialarıyla gündemde. Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir işadamından ikiliye Barım üzerinden 5 milyon dolar rüşvet verildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya bugün saat 11.00'de tanık sıfatıyla savcılığa ifade verecek.