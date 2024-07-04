Haberler Günaydın Haberleri Yazı sette geçiriyorlar
Giriş Tarihi: 5.7.2024

Yazı sette geçiriyorlar

Yazı sette geçiriyorlar
Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi 'Şam'piyonlar'- Satrancın Gizemli Taşları'nın çekimleri devam ediyor. Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal'ın da rol aldığı filmin oyuncuları geçtiğimiz gün sette basınla bir araya geldi. Erdal Özyağcılar, "Senaryoyu okuduğum zaman çok şaşırdım çünkü hem gerçek bir dünya hem de anime bir dünya var" dedi. Büşra Pekin ise "Satranç karakterlerinin animasyona nasıl dönüşeceğini gördükten sonra çok mutlu oldum. Bir çocuk filmi olduğunu söylüyoruz ama aslında herkese hitap ediyor" diye cevap verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yazı sette geçiriyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA