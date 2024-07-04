Yazı sette geçiriyorlar

Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi 'Şam'piyonlar'- Satrancın Gizemli Taşları'nın çekimleri devam ediyor. Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal'ın da rol aldığı filmin oyuncuları geçtiğimiz gün sette basınla bir araya geldi. Erdal Özyağcılar, "Senaryoyu okuduğum zaman çok şaşırdım çünkü hem gerçek bir dünya hem de anime bir dünya var" dedi. Büşra Pekin ise "Satranç karakterlerinin animasyona nasıl dönüşeceğini gördükten sonra çok mutlu oldum. Bir çocuk filmi olduğunu söylüyoruz ama aslında herkese hitap ediyor" diye cevap verdi.