Caz sanatçısı Kerem Görsev, Nişantaşı'nda görüntülendi. 7 yıldır Bodrum'un bir köyünde yaşayan Görsev, "Ekim'den sonra değişiklik olacak, İstanbul'a geliyorum, Neco'nun büyük kızı Zeynep Özyılmazel'le nişanlandım ve yazın evleneceğiz" dedi. Neco ile bu konuda hiç konuşmadığını belirten sanatçı, şöyle devam etti: "Zeynep'i 20 senedir tanıyorum. Keyifli bir hikâye oldu. Neco'yu en son TV programım vardı orada ve Bodrum'da yat limanında görmüştüm. Biliyordur herhalde. Yüzük de taktık. Başımdan iki evlilik geçti. Biri 23 sene, ikincisi 6,5 yıl sürdü. Arayış içinde değildim ama zarif bir kadını bulunca bu kararı aldım." Görsev, aralarındaki yaş farkıyla ilgili de "Fazla yaş farkı yok. 17 yaş çok mu? 64 yaşındayım, öyle şeyleri kafayı takmıyorum" dedi.