Yazmak yalnız bir iş

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, gazeteci ve yazar Kürşat Başar'ı ağırladı. Sanatçı, gazeteci ve yazar kimlikleriyle tanınan Başar, son kitaplarında yazarlık anlayışının sadeleştiğini ifade edip yazın yolculuğundaki değişimi şu sözlerle açıkladı: "İlk kitaplarım çok yoğundu ve ciddi bir okur dikkati gerektiriyordu. Şimdi daha sade bir anlatımı benimsiyorum." Yazarlık ve müzik arasındaki farklara değinen Başar, "Yazmak yalnız ve biraz da depresif bir iş. Hem iddialı hem de yorucu. Müzik ise bunun tam tersi. Arkadaşlarınızla bir sinerji oluşturuyorsunuz, seyirciyle diyalog kuruyorsunuz" diye konuştu.