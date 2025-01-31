‘Yeğenlerimle ilgilenmem takdir edilecek bir durum değil’

Şarkıcı Alişan, Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden sanatçı aile hayatından da bahsetti: Alişan, "Okullar kapalı şimdi. Okul olmayınca zor. Çocuklar hep evde. Geçen hafta misafirlerimiz geldi. Onların da çocukları var. Oyun oynadık bir sürü. Bütün çocuk oyunlarını artık ezbere biliyorum. Yeğenim Ceylan'ım da vardı. 5 çocukla deve cüce falan oynadım."Alişan, vefat eden kardeşi Serkan Tektaş'ın kızları ile hâlâ ilgilenmesinin sosyal medyada olumlu yorum alması hakkında ise şunları söyledi: "O takdir edilecek bir şey değil. Bu insanlığım gereği bir durum. Onlar benim kardeşimin çocukları. Canlarım onlar. Kardeşim sağ iken de benim canımdı. Bu ömür boyu devam edecek. Ben kazandıkça kardeşim de benimle birlikte kazanacak. Ben yaşadığım müddetçe bu böyle devam edecek."