Yeğenlerinden Alişan’a sürpriz doğum günü

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ve o günden beri doğum gününü kutlamayan Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı. Gece yarısı ellerinde pasta ile amcalarının evine giden Eyşan ve Ceylan, Alişan'ı duygulandırdı.Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı: "Beni bilen biliyor... Ben doğum günümü kutlamıyorum kardeşim gittiğinden beri ama adettendir diyerek aile içinde sadece 'iyi ki doğdun' diyecek kadar bir minik doğum günü tebriği yapıyoruz...Dün gece Eyşan'ım 12'de bana sürpriz yaptı. Bugün de yavrularım sabah bir pastayla geldiler... Varlıklarına ne kadar şükretsem az. Evet ben de inanamıyorum ama 48 bugün itibarıyla bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım. Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek..."