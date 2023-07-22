Yemeğin hesabı ‘Açıkgöz’den!

Miray Daner ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra aşk hayatında hareketli günler yaşayan Kubilay Aka, bunlara bir yenisini daha ekledi.Bir süre Danla Bilic ile ilişki yaşayan ancak bu ilişkisi de kısa süren ve pek ortalarda görünmeyen Aka, önceki akşam Tuğçe Açıkgöz ile Bağdat Caddesi'nde bulunan bir İtalyan restoranına gitti. Mekanda bir araya gelen ikili, yemek sonrası koyu sohbete daldı. Mekanın iç kısmında gözlerden uzak şekilde vakit geçiren ikili, gece yarısına doğru çıkış yaptı.Meslektaşı ile samimi yemek sonrası hesabı isteyen Açıkgöz, Kubilay Aka'ya fırsat vermeden hesabı ödedi. Bir süre daha oturan ikili, sonrasında mekandan birlikte çıkış yaptı.