Yeni bir aşk doğuyor

ATV'ninaşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi 'Altın Kafes' nefes kesici bir bölümle ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümde; ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu Ailesi'nin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapan Zeynep, okulun ilk günü işe geç kalınca tesadüfen hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı buldu. Zeynep, kardeşi Berna'nın Beyoğlu ailesinin bursuyla okumasından dolayı duyduğu minnetle Onur'a kendini tanıtırken bu konuşmaya şahit olan okul müdürü, Zeynep'in Onur'un yeğeni Kaan'ın öğretmeni olmasını sağladı.